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Объединение украинского олигарха Ахметова внесли в перечень экстремистских - РИА Новости, 24.12.2024
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17:32 24.12.2024 (обновлено: 17:40 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/akhmetov-1991056730.html
Объединение украинского олигарха Ахметова внесли в перечень экстремистских
Объединение украинского олигарха Ахметова внесли в перечень экстремистских - РИА Новости, 24.12.2024
Объединение украинского олигарха Ахметова внесли в перечень экстремистских
Объединение, куда входят украинский олигарх Ринат Ахметов и ряд других лиц, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:32:00+03:00
2024-12-24T17:40:00+03:00
россия
ринат ахметов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
донецк
сусуман
магаданская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объединение, куда входят украинский олигарх Ринат Ахметов и ряд других лиц, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются: Колесников Борис Викторович, 25.10.1962 года рождения, город Донецк, Ахметов Ринат Леонидович, 21.09.1966 года рождения, город Донецк, Ахметова-Айдарова Татьяна Игоревна, 28.06.1983 года рождения, Кий Сергей Викторович, 21.12.1969, город Сусуман Магаданской области, Такташев Ренат Жиганович, 24.07.1986, город Москва, Такташева Раиса Саитовна, 20.06.1960, город Донецк, Такташева Эльмира Жигановна, 03.05.1984, поселок Мосрентген Ленинского района Московской области, Чертков Юрий Дмитриевич, 16.05.1962, Донецк", - сообщается в перечне.Ранее сообщалось, что объединение, в которое входит украинский олигарх Ринат Ахметов, внесено в перечень запрещенных в России.
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россия
донецк
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россия, ринат ахметов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), донецк, сусуман, магаданская область
Россия, Ринат Ахметов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Донецк, Сусуман, Магаданская область
Объединение украинского олигарха Ахметова внесли в перечень экстремистских

Объединение, в которое входит Ринат Ахметов, внесли в экстремистский перечень

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объединение, куда входят украинский олигарх Ринат Ахметов и ряд других лиц, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Объединение, членами которого являются: Колесников Борис Викторович, 25.10.1962 года рождения, город Донецк, Ахметов Ринат Леонидович, 21.09.1966 года рождения, город Донецк, Ахметова-Айдарова Татьяна Игоревна, 28.06.1983 года рождения, Кий Сергей Викторович, 21.12.1969, город Сусуман Магаданской области, Такташев Ренат Жиганович, 24.07.1986, город Москва, Такташева Раиса Саитовна, 20.06.1960, город Донецк, Такташева Эльмира Жигановна, 03.05.1984, поселок Мосрентген Ленинского района Московской области, Чертков Юрий Дмитриевич, 16.05.1962, Донецк", - сообщается в перечне.
Ранее сообщалось, что объединение, в которое входит украинский олигарх Ринат Ахметов, внесено в перечень запрещенных в России.
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РоссияРинат АхметовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ДонецкСусуманМагаданская область
 
 
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