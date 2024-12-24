https://ria.ru/20241224/agrostartap-1990986566.html

Почти 60 фермерских хозяйств появилось в Хабаровском крае по господдержке

Почти 60 фермерских хозяйств появилось в Хабаровском крае по господдержке - РИА Новости, 24.12.2024

Почти 60 фермерских хозяйств появилось в Хабаровском крае по господдержке

В Хабаровском крае появилось 59 новых фермерских хозяйств с 2019 года по гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае появилось 59 новых фермерских хозяйств с 2019 года по гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержка предоставляется по региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Получателям гранта за шесть лет выдано около 200 миллионов рублей. Они построили 10 животноводческих помещений, приобрели 15 тракторов, 167 единиц сельхозоборудования, установили 55 теплиц общей площадью 1,8 гектара, а также приобрели 144 головы крупного рогатого скота. Создано 79 новых постоянных рабочих мест в сельской местности", – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что 10 фермеров из шести районов края выиграли гранты в этом году. Так, общая сумма поддержки составила 41,3 миллиона рублей. Получатели планируют заниматься молочным и мясным животноводством, пчеловодством, ягодоводством, выращивать овощи в теплицах и картофель. В прошлом году обладателями грантов были девять фермеров. Они получили 25,3 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Средства направлены на развитие картофелеводства, тепличного овощеводства, пчеловодства и производства ягоды. Романченко добавил, что мера поддержки является одной из самых популярных не только в крае, но и по всей стране. Власти помогают сельским жителям в развитии своего дела. Так, каждый год десяти фермерам предоставляются гранты на различные направления сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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