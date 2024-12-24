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США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам - РИА Новости, 24.12.2024
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:38:00+03:00
2024-12-24T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В рамках инициативы "Геномы патогенов" проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах", - сказал Ртищев на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США. По его словам, финансирование осуществляется через центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном.
https://ria.ru/20241224/ssha-1990899453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, алексей ртищев, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, В мире
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
Минобороны: США в 18 странах Африке изучают устойчивость патогенов к препаратам