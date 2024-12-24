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США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам - РИА Новости, 24.12.2024
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10:38 24.12.2024 (обновлено: 12:08 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/afrika-1990951434.html
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам - РИА Новости, 24.12.2024
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:38:00+03:00
2024-12-24T12:08:00+03:00
сша
россия
алексей ртищев
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В рамках инициативы "Геномы патогенов" проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах", - сказал Ртищев на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США. По его словам, финансирование осуществляется через центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном.
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сша, россия, алексей ртищев, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, В мире
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам

Минобороны: США в 18 странах Африке изучают устойчивость патогенов к препаратам

© Moment Makers GroupЭксперимент в лаборатории
Эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Moment Makers Group
Эксперимент в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"В рамках инициативы "Геномы патогенов" проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах", - сказал Ртищев на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.
По его словам, финансирование осуществляется через центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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