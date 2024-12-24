https://ria.ru/20241224/afrika-1990951434.html

США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам

США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам - РИА Новости, 24.12.2024

США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам

США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:38:00+03:00

2024-12-24T10:38:00+03:00

2024-12-24T12:08:00+03:00

сша

россия

алексей ртищев

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977991121_841:0:4292:1941_1920x0_80_0_0_deaab41e5e1ef8c80e6f1ff18537657a.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США в 18 африканских странах ведут проект по изучению особенностей возникновения инфекций и устойчивости патогенов к медицинским препаратам, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В рамках инициативы "Геномы патогенов" проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах", - сказал Ртищев на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США. По его словам, финансирование осуществляется через центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990899453.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, алексей ртищев, министерство обороны сша, в мире