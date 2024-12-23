"Два сообщения": в США раскрыли, что Трамп должен сказать Путину
The Hill: Трампу следует позвонить Путину и признать глобальное значение России
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что решение конфликта на Украине не может быть быстрым без глубокого восстановления отношений с Россией, пишет американский журнал The Hill.
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"Избранный президент Трамп дал понять, что хочет восстановить отношения, по крайней мере до такой степени, когда станет возможным разрешить российско-украинскую войну в короткие сроки. Он обнаружит, что прогресс не будет быстрым, и его цель не может быть достигнута, если она не будет встроена в более широкую повестку дня по России", — говорится в материале.
Как полагает автор материала, Трамп должен позвонить Владимиру Путину и сказать ему, что США не стремятся нанести Москве стратегическое поражение и что американское руководство признает, что Россия останется опорой любого будущего миропорядка.
"Во-вторых, он (Трамп. — Прим. ред.) должен сообщить, что хотя встреча на высшем уровне желательна, ее не следует проводить до тех пор, пока два президента не объявят о согласованных рамках управления отношениями и разрешения конфликта на Украине", — отмечает автор материала.
Он заявляет, что любая активность по нормализации отношений между Россией и США должна происходить только в рамках саммита Россия — США, который может состояться в 2025 году, и на котором будут обсуждаться более комплексные вопросы перезагрузки взаимоотношений между двумя ядерными державами по заранее согласованным позициям.
"Учитывая это, ему (Трампу. — Прим. ред.) следует направить своего специального представителя по России и Украине Кита Келлогга в Москву для начала подготовки, включая согласование даты саммита к лету 2025 года", — говорится в статье.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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