https://ria.ru/20241223/zvonok-1990761921.html

"Два сообщения": в США раскрыли, что Трамп должен сказать Путину

"Два сообщения": в США раскрыли, что Трамп должен сказать Путину - РИА Новости, 23.12.2024

"Два сообщения": в США раскрыли, что Трамп должен сказать Путину

Избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что решение конфликта на Украине не может быть быстрым без глубокого восстановления отношений с Россией,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:44:00+03:00

2024-12-23T04:44:00+03:00

2024-12-23T04:44:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что решение конфликта на Украине не может быть быстрым без глубокого восстановления отношений с Россией, пишет американский журнал The Hill."Избранный президент Трамп дал понять, что хочет восстановить отношения, по крайней мере до такой степени, когда станет возможным разрешить российско-украинскую войну в короткие сроки. Он обнаружит, что прогресс не будет быстрым, и его цель не может быть достигнута, если она не будет встроена в более широкую повестку дня по России", — говорится в материале.Как полагает автор материала, Трамп должен позвонить Владимиру Путину и сказать ему, что США не стремятся нанести Москве стратегическое поражение и что американское руководство признает, что Россия останется опорой любого будущего миропорядка."Во-вторых, он (Трамп. — Прим. ред.) должен сообщить, что хотя встреча на высшем уровне желательна, ее не следует проводить до тех пор, пока два президента не объявят о согласованных рамках управления отношениями и разрешения конфликта на Украине", — отмечает автор материала.Он заявляет, что любая активность по нормализации отношений между Россией и США должна происходить только в рамках саммита Россия — США, который может состояться в 2025 году, и на котором будут обсуждаться более комплексные вопросы перезагрузки взаимоотношений между двумя ядерными державами по заранее согласованным позициям."Учитывая это, ему (Трампу. — Прим. ред.) следует направить своего специального представителя по России и Украине Кита Келлогга в Москву для начала подготовки, включая согласование даты саммита к лету 2025 года", — говорится в статье.Ранее Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html

https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html

https://ria.ru/20241219/tramp-1990057426.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, украина, владимир путин, нато, джо байден