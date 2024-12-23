В Московский зоопарк прибыли ямальские овцебыки
В Московский зоопарк прибыли шесть молодых ямальских овцебыков
Овцебык в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шесть молодых ямальских овцебыков прибыли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, после карантина трое из них отправятся на городскую территорию, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка прибыли шесть молодых ямальских овцебыков из природного парка "Ингилор". После 30-дневного карантина самец и две самки отправятся на городскую территорию зоопарка, а другие самец и две самки останутся в центре воспроизводства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что овцебыков передали в рамках договоренности между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Московским зоопарком, которая была достигнута в июле.
"Это большая честь – принимать столь величественных животных от Ямало-Ненецкого автономного округа. В Московском зоопарке накоплен большой опыт по содержанию овцебыков. Наши специалисты точно знают, что нужно делать для их комфортного проживания и возможного размножения. Мы постараемся окружить наших новых обитателей максимальной заботой с первого дня", – приводятся в сообщении слова гендиректора столичного зоосада Светланы Акуловой.
Подчеркивается, что специалисты Московского зоопарка совместно с представителями дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАО провели работы по дистанционной иммобилизации животных. Ветеринарные врачи зоосада проводили необходимые процедуры, брали анализы и внимательно следили за благополучием животных на протяжении их пребывания во временном вольере и по дороге на поезде и автотранспорте до Москвы.