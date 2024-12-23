https://ria.ru/20241223/zhitomir-1990810916.html
В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв
В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 23.12.2024
В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв раздался у Житомира на Украине в районе бронетанкового завода, где собирают технику, ремонтируют иностранные танки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:49:00+03:00
2024-12-23T12:49:00+03:00
2024-12-23T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомир
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Сильный взрыв раздался у Житомира на Украине в районе бронетанкового завода, где собирают технику, ремонтируют иностранные танки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 23:25 ночи 22 декабря в городе Житомир слышали взрыв. Сопротивление из Житомира сообщает, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. В этом населенном пункте есть бронетанковый завод, который изготавливает корпуса и производит сборку БТР, БМП... бронированных автомобилей, производит ремонт танков, в том числе иностранного производства", - сообщил Лебедев.Он также отметил, что, по свидетельству сопротивления, завод работает в три смены, идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.
https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомир
Специальная военная операция на Украине, Житомир
В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв
У завода под Житомиром, где ремонтируют иностранную технику, прогремел взрыв