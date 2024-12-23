https://ria.ru/20241223/zhitomir-1990810916.html

В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв

В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 23.12.2024

В районе завода у Житомира прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв раздался у Житомира на Украине в районе бронетанкового завода, где собирают технику, ремонтируют иностранные танки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:49:00+03:00

2024-12-23T12:49:00+03:00

2024-12-23T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Сильный взрыв раздался у Житомира на Украине в районе бронетанкового завода, где собирают технику, ремонтируют иностранные танки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 23:25 ночи 22 декабря в городе Житомир слышали взрыв. Сопротивление из Житомира сообщает, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское. В этом населенном пункте есть бронетанковый завод, который изготавливает корпуса и производит сборку БТР, БМП... бронированных автомобилей, производит ремонт танков, в том числе иностранного производства", - сообщил Лебедев.Он также отметил, что, по свидетельству сопротивления, завод работает в три смены, идет постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

житомир