https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990857248.html

"Обиделся?" На Западе поставили Зеленского на место после слов о Фицо

"Обиделся?" На Западе поставили Зеленского на место после слов о Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

"Обиделся?" На Западе поставили Зеленского на место после слов о Фицо

Пользователи соцсети Х встали на защиту премьер-министра Словакии Роберта Фицо и набросились на Владимира Зеленского после того, как тот возмутился визитом... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:55:00+03:00

2024-12-23T16:55:00+03:00

2024-12-23T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х встали на защиту премьер-министра Словакии Роберта Фицо и набросились на Владимира Зеленского после того, как тот возмутился визитом политика в Москву."Почему ты зависишь от Запада? Сколько тебе платят? Тот же вопрос", — ответил @Kwibariza."Он отказался от твоей взятки. Обиделся?", — задался @MEtirol."Суверенным государствам не нужно разрешение на торговлю. Суверенным государствам не диктуют из-за рубежа или даже из-за границы. Никакого уважения. Если Украина хочет войны, почему за нее должны платить другие? Зеленский продает жизни за доллары", — указал @JasonBr27366288"Оставь Фицо в покое. Он знает, что лучше для его страны. Словакия является членом ЕС, Украина – нет. Так что не вмешивайся в чужие дела, по крайней мере, люди, которыми он руководит, не жалуются", — заявил @L_Maida1."Почему? Это в их собственных интересах. Если бы Украина была достаточно мудра, чтобы предпринять мудрые действия, такие как сохранение нейтралитета, ничего бы не произошло. Прагматично действовать с рациональным расчетом: какая страна ближе к Украине? США или Россия", — написал @martine2al.В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в понедельник заявил, что визит в Россию Фицо вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20241223/zelenskij-1990846158.html

https://ria.ru/20241223/igra-1990758419.html

https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990692869.html

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990553452.html

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