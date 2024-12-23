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Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву - РИА Новости, 23.12.2024
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15:32 23.12.2024 (обновлено: 16:05 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву - РИА Новости, 23.12.2024
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву
Владимир Зеленский в социальной сети X возмутился визитом премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:32:00+03:00
2024-12-23T16:05:00+03:00
в мире
москва
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россия
роберт фицо
владимир зеленский
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X возмутился визитом премьера Словакии Роберта Фицо в Москву."Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" — пожаловался украинский политик.Зеленский обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы желании способствовать отказу Европы от американского газа. Он также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав силы безопасности страны обратить внимание.Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в понедельник заявил, что визит в Россию Фицо вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию УкраиныПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20241223/tsel-1990831420.html
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
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в мире, москва, словакия, россия, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков, санкции в отношении россии
В мире, Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву

Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьера Фицо с Москвой

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X возмутился визитом премьера Словакии Роберта Фицо в Москву.
«
"Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" — пожаловался украинский политик.
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Раде назвали истинную цель визита директора ЦРУ на Украину
14:12
Зеленский обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы желании способствовать отказу Европы от американского газа. Он также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав силы безопасности страны обратить внимание.
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в понедельник заявил, что визит в Россию Фицо вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов
10:19
 
В миреМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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