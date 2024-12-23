https://ria.ru/20241223/zayavlenie-1990861448.html

Главы Москвы и Минска подписали совместное заявление

Главы Москвы и Минска подписали совместное заявление - РИА Новости, 23.12.2024

Главы Москвы и Минска подписали совместное заявление

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали совместное заявление, документ определяет... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:11:00+03:00

2024-12-23T17:11:00+03:00

2024-12-23T17:12:00+03:00

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали совместное заявление, документ определяет основные задачи взаимодействия Москвы и Минска в различных сферах. В понедельник Собянин посещает с рабочим визитом город Минск Республики Беларусь. Собянин провёл переговоры с Кухаревым в Минской городской ратуше. По итогам встречи главы столиц Российской Федерации и Республики Беларусь подписали Совместное заявление. "Города Минск и Москва - города-побратимы, города-герои, связанные общей историей многовековой и, конечно, особенно нынешнее время, наши связи, наши отношения становятся все более тесными. Причем это происходит практически во всех направлениях, во всех отраслях - промышленность, торговля, туризм, здравоохранение, образование. Мы по всем этим направлениям активно работаем и с правительством Республики Беларусь, и, конечно, с городом Минском", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что документ, который подписан, дает новый импульс работы в этих отраслях, углубляя экономические и социальные связи между городами на благо жителей Москвы и Минска. "Спасибо за гостеприимство. Спасибо за дружбу. Уверен, что она будет продолжаться вечно", - добавил Собянин. В свою очередь Кухарев поприветствовал российскую делегацию, отметив, что Москву и Минск связывает очень давнее, тесное сотрудничество. "Мы работаем по многим отраслям, много проектов, которые реализуются, очень хорошо налажены торгово-экономические отношения, поэтому мы видим их дальнейшую перспективу. Надеемся, что она будет продолжена, все для этого сегодня есть. И очень много направлений деятельности, по которым мы могли бы сотрудничать, поэтому хотелось бы сегодня предложить обсудить те вопросы, которые есть для обсуждения", - подчеркнул он. Как отмечается в материалах мэрии, документ определяет основные задачи взаимодействия Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, информационные технологии, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения, охрану окружающей среды и другие. В частности, Собянин и Кухарев приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий. Правительство Москвы и Минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет продолжен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов. Республика Беларусь занимает 4-е место по объёмам взаимной торговли среди зарубежных партнёров Москвы. По итогам 2023 года товарооборот между московскими предприятиями и их белорусскими партнёрами вырос на 19,3% – до 21 миллиарда долларов США. За 9 месяцев 2024 года он увеличился ещё на 7,3%. Московские предприятия поставляют в Белоруссию энергетическое машиностроение, строительные конструкции, изделия из пластмасс, фитинги, косметику и бытовую химию, фармацевтику, медтехнику, микроэлектронику. Также из столицы России в Беларусь поставляются продукты для здорового питания, безалкогольные напитки, мучные, шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, колбасные изделия, пшеничная мука. Со своей стороны, Белоруссия является стратегическим партнёром Москвы в сфере поставок продовольствия. За 9 месяцев 2024 года объём поставок продовольствия из Беларуси вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,95 млрд долларов США. За 9 месяцев 2024 года Москву посетили свыше 115 тысяч туристов из Беларуси, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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https://ria.ru/20241215/gryzlov-1989297685.html

https://ria.ru/20241212/gryzlov-1988858302.html

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сергей собянин, москва, минск, белоруссия