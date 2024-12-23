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На Кубани ликвидируют загрязнение мазутом более десяти тысяч человек
На Кубани ликвидируют загрязнение мазутом более десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.12.2024
На Кубани ликвидируют загрязнение мазутом более десяти тысяч человек
Группировка по ликвидация загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов увеличена до более чем 10 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:51:00+03:00
2024-12-23T10:51:00+03:00
2024-12-23T10:58:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
черное море
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Группировка по ликвидация загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов увеличена до более чем 10 тысяч человек, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба."Для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек. Работает 366 единиц техники, в том числе 270 – спецтехники. Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская – Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова Козлова.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html
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происшествия, россия, керченский пролив, черное море, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Черное море, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани ликвидируют загрязнение мазутом более десяти тысяч человек
Козлов: на Кубани увеличили группировку по ликвидации загрязнения мазутом