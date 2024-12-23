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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 23.12.2024 (обновлено: 05:09 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vzryvy-1990762968.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:08:00+03:00
2024-12-23T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 2.14 мск. "Староконстантинов (Хмельницкая область) - повторные взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область
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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 2.14 мск.
"Староконстантинов (Хмельницкая область) - повторные взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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