Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных и два танка в Курской области
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 300 боевиков ВСУ, два танка, в том числе Abrams производства США, три БМП, три бронетранспортера, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и восемь автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты – БМП Bradley производства США, БМП Marder производства Германии и БМП CV-90 производства Швеции, три бронетранспортера – Stryker и два М113 производства США, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортеров, 1315 боевых бронированных машин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.