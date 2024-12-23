https://ria.ru/20241223/vsu-1990814449.html
ВСУ за сутки нанесли около 40 артударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли около 40 артударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ за сутки нанесли около 40 артударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:55:00+03:00
2024-12-23T12:55:00+03:00
2024-12-23T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 23 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник,знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Саги, Каиры, Алешки, Обрывка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Рыбальче.
https://ria.ru/20241223/smi-1990793405.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли около 40 артударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по Херсонской области