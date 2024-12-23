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ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vsu-1990784566.html
ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:44:00+03:00
2024-12-23T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 дек – РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В понедельник Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах, произошедших в регионе 22 декабря. Согласно этим данным, по двум селам было выпущено 15 снарядов, три населенных пункта были атакованы беспилотниками, в одном из сел повреждена кровля жилого дома. "В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Борисовском районе село Берёзовка подверглось атаке дрона. В частном доме повреждена кровля. В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован одним беспилотником. Без пострадавших и разрушений", – сообщил губернатор. Гладков добавил, что в селе Середа Шебекинского муниципального округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, обошлось без последствий. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241222/vsu-1990710373.html
https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 15 снарядов и три дрона

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 дек – РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В понедельник Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах, произошедших в регионе 22 декабря. Согласно этим данным, по двум селам было выпущено 15 снарядов, три населенных пункта были атакованы беспилотниками, в одном из сел повреждена кровля жилого дома.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Белгородском районе по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Борисовском районе село Берёзовка подверглось атаке дрона. В частном доме повреждена кровля. В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован одним беспилотником. Без пострадавших и разрушений", – сообщил губернатор.
Гладков добавил, что в селе Середа Шебекинского муниципального округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, обошлось без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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