https://ria.ru/20241223/vsu-1990784566.html

ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ за сутки обстреляли четыре района Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:44:00+03:00

2024-12-23T10:44:00+03:00

2024-12-23T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 дек – РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре района Белгородской области 15 снарядами и тремя дронами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В понедельник Гладков опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах, произошедших в регионе 22 декабря. Согласно этим данным, по двум селам было выпущено 15 снарядов, три населенных пункта были атакованы беспилотниками, в одном из сел повреждена кровля жилого дома. "В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Без последствий. В Борисовском районе село Берёзовка подверглось атаке дрона. В частном доме повреждена кровля. В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован одним беспилотником. Без пострадавших и разрушений", – сообщил губернатор. Гладков добавил, что в селе Середа Шебекинского муниципального округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, обошлось без последствий. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241222/vsu-1990710373.html

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

белгородская область

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков