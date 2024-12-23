https://ria.ru/20241223/vsu-1990761086.html
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:17:00+03:00
2024-12-23T04:17:00+03:00
2024-12-23T06:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина", — рассказал Александр. Причиной таких действий со стороны киевских властей, по мнению беженца, является ненависть к жителям Донбасса. "У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову", — добавил Александр.
https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html
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в мире, жкх, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
Беженец из села Веселый Гай: ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр.
"Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина", — рассказал Александр.
Причиной таких действий со стороны киевских властей, по мнению беженца, является ненависть к жителям Донбасса.
"У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову", — добавил Александр.