https://ria.ru/20241223/vsu-1990761086.html

ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец

ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец

ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:17:00+03:00

2024-12-23T04:17:00+03:00

2024-12-23T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина", — рассказал Александр. Причиной таких действий со стороны киевских властей, по мнению беженца, является ненависть к жителям Донбасса. "У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову", — добавил Александр.

https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины