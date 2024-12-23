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ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 23.12.2024 (обновлено: 06:20 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vsu-1990761086.html
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:17:00+03:00
2024-12-23T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр. "Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина", — рассказал Александр. Причиной таких действий со стороны киевских властей, по мнению беженца, является ненависть к жителям Донбасса. "У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову", — добавил Александр.
https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец

Беженец из села Веселый Гай: ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру населенных пунктов ДНР, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай Александр.
"Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина", — рассказал Александр.
Причиной таких действий со стороны киевских властей, по мнению беженца, является ненависть к жителям Донбасса.
"У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову", — добавил Александр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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