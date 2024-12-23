https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал

Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал - РИА Новости, 23.12.2024

Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал

Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social коротко ответил на отказ лидера Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:48:00+03:00

2024-12-23T03:48:00+03:00

2024-12-23T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social коротко ответил на отказ лидера Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал во владение США."Еще посмотрим!" — написал он.Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.Комментируя это заявление, Мулино ответил, что канал принадлежит Панаме, а суверенитет страны не подлежит обсуждению. Он также добавил, что тарифы — это не прихоть: они создаются публично и для открытой аудитории с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути.Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.Проложенный американцами в начале XX века, канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990742597.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990694559.html

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в мире, сша, панама, панамский канал, дональд трамп