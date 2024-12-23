Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал
Трамп ответил президенту Панамы на отказ возвращать канал
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social коротко ответил на отказ лидера Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал во владение США.
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"Еще посмотрим!" — написал он.
Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.
Комментируя это заявление, Мулино ответил, что канал принадлежит Панаме, а суверенитет страны не подлежит обсуждению. Он также добавил, что тарифы — это не прихоть: они создаются публично и для открытой аудитории с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути.
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Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Проложенный американцами в начале XX века, канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.