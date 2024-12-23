https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html

На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ

На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2024

На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ

Украинские военкоматы, вероятно, начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации граждан, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:22:00+03:00

2024-12-23T05:22:00+03:00

2024-12-23T05:26:00+03:00

украина

волынская область

днепропетровск

владимир зеленский

страна.ua

аверс

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские военкоматы, вероятно, начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации граждан, пишет украинское издание "Страна.ua". Издание публикует распространившееся в сети видео, на котором впереди подъезжающего к подъезду дома такси останавливается белый микроавтобус, а сзади - черный автомобиль. Из них выходят двое мужчин в камуфляже, которые силой уводят и сажают в салон микроавтобуса вышедшего из такси мужчину. "Военкомы начали такси-мобилизацию... Судя по всему, военкомы были в курсе заранее, что мужчина ехал в такси. Это уже породило версию, что военных предупредил таксист", - говорится в Telegram-канале издания. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html

украина

волынская область

днепропетровск

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украина, волынская область, днепропетровск, владимир зеленский, страна.ua, аверс