Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы этого года: их выбирали пользователи в специальном мини-приложении. Победил "Просто чиловый парень" — нарисованная антропоморфная собака, которая ко всему относится с пофигизмом."Просто чиловый парень" был нарисован и опубликован художником Филом Бэнксом в октябре 2023 года. В сентябре 2024-го он стал полноценным мемом для всех соцсетей. Чиловый парень — персонаж, которому наплевать на сложности и стрессовые ситуации. Мем описывает тип людей, которые сохраняют спокойствие и невозмутимость в самое трудное время.На второй строчке рейтинга — турецкий стрелок на Олимпиаде. Это мем про представителя Турции на Олимпиаде-2024 в Париже. В отличие от других стрелков, 51-летний Юсуф Дикеч (Yusuf Dikeç) вышел в простой футболке, без линз и других технических приспособлений — и получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета. Пользователям сети понравился расслабленный вайб турка.Тройку лидеров замыкает "Никто, конечно же, не…" — мем с кадром из передачи "Следствие вели…" с Леонидом Каневским. В мемах сначала задаётся ситуация с каким-либо обещанием. Например, выполнить все дела за день. Но на второй картинке появляется Каневский со словами: "Никто, конечно же, не…" (далее — по ситуации).На четвёртой строчке рейтинга мемов — грустный хомяк с большими глазами, который смотрит в камеру под грустную музыку. Картинка с животным стала шаблоном многих мемов в сочетании с печальной мелодией. Это трек "Woe Is Me!" Ричарда Майхилла.В топ-5 мемов этого года попал "Бу! Испугался? Не бойся" — мем с кукольным котом, который говорит мужским голосом. Он завирусился в соцсетях в начале октября 2024 года. Оригинал взят из старого американского шоу Funhouse. В России его показывали в начале 2000-х на телеканале 2×2 под названием "Un-шлак! Un-шлак!". Точно неизвестно, кто и как вспомнил про персонажа передачи и решил сделать его мемом.Топ-10 лучших мемов 2024-гоКроме лучших мемов 2024 года, пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет "О боже, это новая эмоция". Это мем с кадром из мультфильма "Головоломка-2", в котором впервые появляется новая эмоция — Тревожность. Люди стали подставлять на её место старые мемы, кадры с популярными людьми и персонажами фильмов.На втором месте — слово Пикми. Это неологизм, произошедший от английского pick me ("выбери меня"). Сленговое слово для обозначения "не таких, как все" девушек, которые стараются выделиться.Третье место худших мемов года занимают квадроберы, которые попали и в рейтинг лучших мемов. Квадробинг — популярный у детей и подростков тренд, совмещающий в себе косплей и спорт. Он оказался настолько неоднозначным явлением, что мнения пользователей на его счёт радикально разнятся.На четвёртом месте пользователи расположили мемы по мотивам фильма "Дюна-2". Он породил множество мемов ещё до премьеры. Пользователи шутили про песчаного червя, Стилгара с его верой в пророка и лысого Остина Батлера.Пятёрку самых надоевших пользователям мемов закрывает "Шик шак шок" (Shik Shak Shok) — вирусная песня исполнителя Hassan Abu El So’oud. Используется, когда кто-то шокирован.Топ-10 антимемов 2024-гоВ битве мемов в этом году участвовали 34 номинанта. Сначала их отобрали редакторы сайта Memepedia, а затем пользователи ВКонтакте выбирали победителей, голосуя за лучшие мемы 2024 года в специальном мини-приложении "Годнометр".Подробнее обо всех мемах — на memepedia.ruВКонтакте собрала итоги 2024 года по разным направлениям: музыке, кино и сериалам, играм, продуктам и технологиям. Посмотреть их можно в специальном разделе: vk.com/2024

