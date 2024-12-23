Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии
Ушаков: РФ контактирует с новой властью САР по дипломатической и военной линиям
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Различные (контакты - ред.). И по дипломатической и, прямо скажем, по военной линии тоже", - сказал Ушаков.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.