https://ria.ru/20241223/ushakov-1990881715.html

Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии

Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии

Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Различные (контакты - ред.). И по дипломатической и, прямо скажем, по военной линии тоже", - сказал Ушаков. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, юрий ушаков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия