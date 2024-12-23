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Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии - РИА Новости, 23.12.2024
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18:54 23.12.2024 (обновлено: 18:55 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ushakov-1990881715.html
Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии
Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии
Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:54:00+03:00
2024-12-23T18:55:00+03:00
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юрий ушаков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Различные (контакты - ред.). И по дипломатической и, прямо скажем, по военной линии тоже", - сказал Ушаков. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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в мире, россия, москва, юрий ушаков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии

Ушаков: РФ контактирует с новой властью САР по дипломатической и военной линиям

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ведет контакты с новыми властями в Сирии и по дипломатической, и по военной линиям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Различные (контакты - ред.). И по дипломатической и, прямо скажем, по военной линии тоже", - сказал Ушаков.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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