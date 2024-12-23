https://ria.ru/20241223/ushakov-1990875978.html
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:23:00+03:00
2024-12-23T18:23:00+03:00
2024-12-23T18:37:00+03:00
словакия
москва
россия
владимир путин
роберт фицо
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990788054_0:85:3198:1884_1920x0_80_0_0_609bdadfc4492478ea8208de37342e3b.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Эта встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер", - рассказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Фицо на прошедшей встрече также подтвердил готовность приехать на парад Победы в Москву в следующем году."Премьер-министр подтвердил то, что он сделал уже и раньше - свою заинтересованность принять приглашение нашего президента и приехать 9 мая в Москву, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241223/fitso-1990872074.html
словакия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990788054_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_df1fbcd529fcaabc4153dcef7316ece0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, москва, россия, владимир путин, роберт фицо, юрий ушаков
Словакия, Москва, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Ушаков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо продолжались два часа