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Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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18:23 23.12.2024 (обновлено: 18:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ushakov-1990875978.html
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:23:00+03:00
2024-12-23T18:37:00+03:00
словакия
москва
россия
владимир путин
роберт фицо
юрий ушаков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Эта встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер", - рассказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Фицо на прошедшей встрече также подтвердил готовность приехать на парад Победы в Москву в следующем году."Премьер-министр подтвердил то, что он сделал уже и раньше - свою заинтересованность принять приглашение нашего президента и приехать 9 мая в Москву, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241223/fitso-1990872074.html
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словакия, москва, россия, владимир путин, роберт фицо, юрий ушаков
Словакия, Москва, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Ушаков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо продолжались два часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
«
"Эта встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер", - рассказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Фицо на прошедшей встрече также подтвердил готовность приехать на парад Победы в Москву в следующем году.
"Премьер-министр подтвердил то, что он сделал уже и раньше - свою заинтересованность принять приглашение нашего президента и приехать 9 мая в Москву, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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СловакияМоскваРоссияВладимир ПутинРоберт ФицоЮрий Ушаков
 
 
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