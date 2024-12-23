https://ria.ru/20241223/ushakov-1990875978.html

Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о переговорах Путина с Фицо

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:23:00+03:00

2024-12-23T18:23:00+03:00

2024-12-23T18:37:00+03:00

словакия

москва

россия

владимир путин

роберт фицо

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжались два часа и были весьма обстоятельными, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Эта встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер", - рассказал Ушаков журналистам.Он отметил, что Фицо на прошедшей встрече также подтвердил готовность приехать на парад Победы в Москву в следующем году."Премьер-министр подтвердил то, что он сделал уже и раньше - свою заинтересованность принять приглашение нашего президента и приехать 9 мая в Москву, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241223/fitso-1990872074.html

словакия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, москва, россия, владимир путин, роберт фицо, юрий ушаков