https://ria.ru/20241223/ulyanovsk-1990807224.html

Депутат Госдумы попросил проверить бар в Ульяновске из-за нецензурной брани

Депутат Госдумы попросил проверить бар в Ульяновске из-за нецензурной брани - РИА Новости, 23.12.2024

Депутат Госдумы попросил проверить бар в Ульяновске из-за нецензурной брани

Экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить бар РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:38:00+03:00

2024-12-23T12:38:00+03:00

2024-12-23T12:56:00+03:00

сергей морозов (политик)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

госдума рф

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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить бар в Ульяновске из-за использования нецензурной брани, оскорбления посетителей и специфической подачи блюд. "В связи с поступившей информацией о деятельности бара "Подъе!бар"... обращаюсь с просьбой провести проверку на наличие нарушений общественного порядка и законодательства РФ. Согласно полученным данным, в указанном заведении на стенах размещена нецензурная брань, еда подается в пластиковых унитазах, а также практикуется оскорбление посетителей. Подобные действия оскорбляют человеческое достоинство и являются недопустимыми с моральной и нравственной точки зрения, особенно в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении Морозова. В своем обращении депутат Госдумы попросил проверить бар на ряд административных правонарушений: по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное в общественных местах) и 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Заявление депутата Госдумы адресовано прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову. Морозов уточнил, что подготовил аналогичные обращения в МВД и губернатору. В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что как только получат обращение, будет определено, подведомственны ли им эти вопросы. Если они не будут относиться к компетенции надзорного ведомства, то обращение будет передано другим ответственным ведомствам. В региональном УФАС сообщили РИА Новости, что к ним не поступало обращений по поводу указанного бара, поэтому они не проводят проверку. На момент подготовки новости РИА Новости не располагает комментарием областного УМВД России по этой ситуации. На сайте бара указано, что его концепция возникла из-за желания "отойти от обычного ресторанного формата, где часто царит неискренность". "В этом баре официанты могут подшучивать над гостями. Они могут позволить себе дерзкие шутки, создавая тем самым атмосферу, где все происходит естественно и непринужденно — такую атмосферу сложно найти в других местах. Гостей посылают подальше, искренне желая им долгой и успешной дороги по жизни", - говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html

https://ria.ru/20240328/sud-1936322346.html

https://ria.ru/20241217/ebidoebi-1989730746.html

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сергей морозов (политик), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, госдума рф