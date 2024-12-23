На Украине задержали подозреваемых в поджогах машин ВСУ
Генпрокуратура Украины задержала трех подозреваемых в поджогах автомобилей ВСУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил о задержании трех подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных в Киеве и Ивано-Франковской области, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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"Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной и Киевской городской прокуратур разоблачены лица, которые... осуществляли поджоги имущества, в частности автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Сообщается, что все задержанные находятся под стражей, им инкриминируют "препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога". Утверждается, что подозреваемые якобы "выполняли задание российских спецслужб".
По данным следствия, двое задержанных в Ивано-Франсковской области уничтожили три автомобиля ВСУ применив легковоспламеняющиеся материалы. В Киеве задержали жителя столицы за поджог Jeep Cherokee с символикой ВСУ,
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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