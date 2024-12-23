https://ria.ru/20241223/ukraina-1990861286.html

На Украине задержали подозреваемых в поджогах машин ВСУ

На Украине задержали подозреваемых в поджогах машин ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

На Украине задержали подозреваемых в поджогах машин ВСУ

Офис генпрокурора Украины заявил о задержании трех подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных в Киеве и Ивано-Франковской области, им грозит до 10... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:12:00+03:00

2024-12-23T17:12:00+03:00

2024-12-23T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил о задержании трех подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных в Киеве и Ивано-Франковской области, им грозит до 10 лет лишения свободы. "Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной и Киевской городской прокуратур разоблачены лица, которые... осуществляли поджоги имущества, в частности автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что все задержанные находятся под стражей, им инкриминируют "препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога". Утверждается, что подозреваемые якобы "выполняли задание российских спецслужб". По данным следствия, двое задержанных в Ивано-Франсковской области уничтожили три автомобиля ВСУ применив легковоспламеняющиеся материалы. В Киеве задержали жителя столицы за поджог Jeep Cherokee с символикой ВСУ, Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20241026/kiev-1980256921.html

https://ria.ru/20241010/odessa-1977398013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины