https://ria.ru/20241223/ukraina-1990757787.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T02:26:00+03:00

2024-12-23T02:26:00+03:00

2024-12-23T02:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 01.53 мск, спустя три минуты сигнал тревоги был объявлен в Николаевской области. В 02.07 воздушная тревога была объявлена в Ровенской области, в 02.14 - в Хмельницкой. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241223/kiev-1990755243.html

украина

хмельницкий (город)

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украина, хмельницкий (город), николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины