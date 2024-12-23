https://ria.ru/20241223/udmurtiya-1990872728.html

Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК

Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК - РИА Новости, 23.12.2024

Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК

Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, которые прошли в кадровых центрах "Работа России" в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:09:00+03:00

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, которые прошли в кадровых центрах "Работа России" в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Ярмарка была ориентирована на предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии. Большинство из участников были студенты. По итогам ярмарки 145 соискателей предварительно договорились о трудоустройстве. На ярмарке 92 предприятия из районов республики предложили больше тысячи вакансий в области животноводства, растениеводства, переработки продукции АПК. У выпускников вузов, техникумов, колледжей была возможность пообщаться с работодателями из любого района Удмуртии в режиме реального времени. Студенты и школьники смогли погрузиться в атмосферу предприятий АПК через квесты, интерактивные игры и просмотр видеороликов в VR-очках. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина отметила, что это мероприятие прошло в таком масштабе впервые. Она подчеркнула, что главная цель ярмарки – установить прямой контакт между работодателями и потенциальными работниками, В Удмуртии в настоящее время открыто более 15 тысяч вакансий с наибольшим спросом на рабочие специальности. На сельскохозяйственных предприятиях республики сейчас требуется 2000 специалистов и рабочих.

https://ria.ru/20241223/ozon-1990858711.html

https://ria.ru/20241221/udmurtiya-1990565602.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия)