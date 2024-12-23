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Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК - РИА Новости, 23.12.2024
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Удмуртская Республика
 
18:09 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/udmurtiya-1990872728.html
Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК
Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК - РИА Новости, 23.12.2024
Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК
Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, которые прошли в кадровых центрах "Работа России" в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:09:00+03:00
2024-12-23T18:09:00+03:00
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, которые прошли в кадровых центрах "Работа России" в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Ярмарка была ориентирована на предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии. Большинство из участников были студенты. По итогам ярмарки 145 соискателей предварительно договорились о трудоустройстве. На ярмарке 92 предприятия из районов республики предложили больше тысячи вакансий в области животноводства, растениеводства, переработки продукции АПК. У выпускников вузов, техникумов, колледжей была возможность пообщаться с работодателями из любого района Удмуртии в режиме реального времени. Студенты и школьники смогли погрузиться в атмосферу предприятий АПК через квесты, интерактивные игры и просмотр видеороликов в VR-очках. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина отметила, что это мероприятие прошло в таком масштабе впервые. Она подчеркнула, что главная цель ярмарки – установить прямой контакт между работодателями и потенциальными работниками, В Удмуртии в настоящее время открыто более 15 тысяч вакансий с наибольшим спросом на рабочие специальности. На сельскохозяйственных предприятиях республики сейчас требуется 2000 специалистов и рабочих.
https://ria.ru/20241223/ozon-1990858711.html
https://ria.ru/20241221/udmurtiya-1990565602.html
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удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Более 1200 жителей Удмуртии посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК

Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий для предприятий АПК в Удмуртии

© Pixabay / Alexey Marcov Ижевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Pixabay / Alexey Marcov
Ижевск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, которые прошли в кадровых центрах "Работа России" в Удмуртии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ярмарка была ориентирована на предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии. Большинство из участников были студенты. По итогам ярмарки 145 соискателей предварительно договорились о трудоустройстве.
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии"
17:02
На ярмарке 92 предприятия из районов республики предложили больше тысячи вакансий в области животноводства, растениеводства, переработки продукции АПК. У выпускников вузов, техникумов, колледжей была возможность пообщаться с работодателями из любого района Удмуртии в режиме реального времени. Студенты и школьники смогли погрузиться в атмосферу предприятий АПК через квесты, интерактивные игры и просмотр видеороликов в VR-очках.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина отметила, что это мероприятие прошло в таком масштабе впервые. Она подчеркнула, что главная цель ярмарки – установить прямой контакт между работодателями и потенциальными работниками,
В Удмуртии в настоящее время открыто более 15 тысяч вакансий с наибольшим спросом на рабочие специальности. На сельскохозяйственных предприятиях республики сейчас требуется 2000 специалистов и рабочих.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Бречалов рассказал о поддержке семей с детьми в Удмуртии
21 декабря, 08:52
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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