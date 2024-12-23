https://ria.ru/20241223/uchitelya-1990810419.html

Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января

Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января - РИА Новости, 23.12.2024

Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января

Оклады всех учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:48:00+03:00

2024-12-23T12:48:00+03:00

2024-12-23T12:50:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оклады всех учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 1 января мы проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. На 20% мы повысим оклады", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года. В понедельник проходит традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с итогами года под названием "Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост". В ходе обращения губернатор затронет важные вопросы развития региона: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика.

https://ria.ru/20241216/vyplata-1989566973.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев