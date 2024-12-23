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Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января - РИА Новости, 23.12.2024
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12:48 23.12.2024 (обновлено: 12:50 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/uchitelya-1990810419.html
Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января
Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января - РИА Новости, 23.12.2024
Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января
Оклады всех учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:48:00+03:00
2024-12-23T12:50:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оклады всех учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 1 января мы проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. На 20% мы повысим оклады", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года. В понедельник проходит традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с итогами года под названием "Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост". В ходе обращения губернатор затронет важные вопросы развития региона: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика.
https://ria.ru/20241216/vyplata-1989566973.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Оклады учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января

Воробьев: оклады всех учителей Подмосковья вырастут на 20% с 1 января 2025 года

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оклады всех учителей в Подмосковье вырастут на 20% с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 1 января мы проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. На 20% мы повысим оклады", - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения с итогами года.
В понедельник проходит традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с итогами года под названием "Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост". В ходе обращения губернатор затронет важные вопросы развития региона: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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16 декабря, 23:25
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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