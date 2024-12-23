Рейтинг@Mail.ru
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 23.12.2024 (обновлено: 15:56 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ubiystvo-1990834336.html
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки - РИА Новости, 23.12.2024
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки
Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:42:00+03:00
2024-12-23T15:56:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем скрывшегося от следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки. В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда."Сегодня Краснодарский краевой суд заочно приговорил Хоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев", — сказано в сообщении. Хоменко находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки

Житель Анапы, застреливший соседа из-за громкой музыки, получил 14 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем скрывшегося от следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки.
В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда.
"Сегодня Краснодарский краевой суд заочно приговорил Хоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев", — сказано в сообщении.
Хоменко находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Ярославле вынесли приговор школьнице, убившей мужчину ножом
5 апреля, 21:10
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала