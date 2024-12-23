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Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки - РИА Новости, 23.12.2024
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки
Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:42:00+03:00
2024-12-23T14:42:00+03:00
2024-12-23T15:56:00+03:00
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КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем скрывшегося от следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки. В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда."Сегодня Краснодарский краевой суд заочно приговорил Хоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев", — сказано в сообщении. Хоменко находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, анапа, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки
Житель Анапы, застреливший соседа из-за громкой музыки, получил 14 лет колонии
КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем скрывшегося от следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки.
В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда.
"Сегодня Краснодарский краевой суд
заочно приговорил Хоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев", — сказано в сообщении.
Хоменко находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.