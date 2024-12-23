https://ria.ru/20241223/tszhka-1990860411.html

Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело

Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.12.2024

Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:10:00+03:00

2024-12-23T17:10:00+03:00

2024-12-23T17:10:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (часть 3 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2018 году ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России заключило с ООО "СтройИдеал" многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. Отмечается, что в 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение вреда государству на сумму более 27 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html

https://ria.ru/20241101/makhinatsii-1981317481.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)