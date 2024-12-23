Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело
Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (часть 3 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России заключило с ООО "СтройИдеал" многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области.
Отмечается, что в 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение вреда государству на сумму более 27 миллионов рублей.