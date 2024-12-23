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Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.12.2024
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17:10 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tszhka-1990860411.html
Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело
Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело - РИА Новости, 23.12.2024
Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:10:00+03:00
2024-12-23T17:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (часть 3 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2018 году ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России заключило с ООО "СтройИдеал" многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. Отмечается, что в 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение вреда государству на сумму более 27 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html
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происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны возбудили уголовное дело

Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Ольги Бурлаковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (часть 3 статьи 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2018 году ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России заключило с ООО "СтройИдеал" многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области.
Отмечается, что в 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение вреда государству на сумму более 27 миллионов рублей.
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