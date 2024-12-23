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Личные комнаты Екатерины II в Царском Селе откроют для посещения - РИА Новости, 23.12.2024
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Музейные маршруты России
 
13:17 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tsarskoeselo-1990819573.html
Личные комнаты Екатерины II в Царском Селе откроют для посещения
Личные комнаты Екатерины II в Царском Селе откроют для посещения - РИА Новости, 23.12.2024
Личные комнаты Екатерины II в Царском Селе откроют для посещения
Музей-заповедник "Царское Село" 25 декабря откроет для посетителей личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, сообщил председатель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:17:00+03:00
2024-12-23T13:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Музей-заповедник "Царское Село" 25 декабря откроет для посетителей личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, сообщил председатель ПАО "Газпром", которое поддерживает масштабный реставрационный проект "Екатерина II. Личное пространство", Алексей Миллер.Уникальные апартаменты, утраченные в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали в течение пяти лет. Более 200 специалистов Царскосельской янтарной мастерской, которые прежде восстанавливали Янтарную комнату, Лионский зал и церковь Екатерининского дворца, реставрировали Агатовые комнаты в музее-заповеднике "Царское Село", выполнили два десятка специальных видов работ, в числе которых лепка, золочение, резьба по дереву, живопись, литье.&quot;Одну из жемчужин Екатерининского дворца - Зубовский флигель - мы возвращаем в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. И первые посетители нового туристического маршрута смогут ознакомиться с новыми залами уже 25 декабря&quot;, - сообщил журналистам Миллер.Личные апартаменты императрицы Екатерины II в Екатерининском дворце – шедевр эпохи классицизма конца XVIII века, созданный архитекторами Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги. В этих изысканных комнатах царят "простота со вкусом" – минимум позолоченной резьбы, богатых тканей и ковров. Утонченную красоту покоев создавали необычные для декора интерьеров материалы – синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала, фарфор. В число личных комнат Екатерины II входили Китайский и Купольный залы, Синий (Табакерка), Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты.&quot;Приглашаем увидеть интерьеры личных комнат, о которых Екатерина II писала, что ее новые комнаты превосходны и все из дворца бегают посмотреть на них и восхищаются, потому что ничего подобного в своей жизни не видели. Это своего рода энциклопедия жизни Екатерины, ее увлечений и пристрастий&quot;, - рассказала директор ГМЗ &quot;Царское село&quot; Ольга Таратынова.В октябре 2023 года с Пекинской художественной компанией "Синьсинши" было подписано соглашение, в рамках которого специально для Царского Села будет выполнено 155 панно в традиционных техниках "куанцай" (панно полихромного резного лака или, как его называли в Европе, коромандельского лака) и "мяоцзинь" (чёрный лак с росписью золотым).Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что процесс реставрации сопровождала огромная научно-исследовательская работа. Специалисты музея тщательно изучали архивные документы, подбирали иконографию, исследовали сохранившиеся подлинные фрагменты декора. Полное восстановление Екатерининского дворца завершится в 2026 году после монтажа настенных лаковых панно в Китайском зале.
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царское село, россия, екатерина ii, ольга любимова
Музейные маршруты России, Царское Село, Россия, Екатерина II, Ольга Любимова

Личные комнаты Екатерины II в Царском Селе откроют для посещения

© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Музей-заповедник "Царское Село" 25 декабря откроет для посетителей личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, сообщил председатель ПАО "Газпром", которое поддерживает масштабный реставрационный проект "Екатерина II. Личное пространство", Алексей Миллер.
Уникальные апартаменты, утраченные в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали в течение пяти лет. Более 200 специалистов Царскосельской янтарной мастерской, которые прежде восстанавливали Янтарную комнату, Лионский зал и церковь Екатерининского дворца, реставрировали Агатовые комнаты в музее-заповеднике "Царское Село", выполнили два десятка специальных видов работ, в числе которых лепка, золочение, резьба по дереву, живопись, литье.
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
1 из 4
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
2 из 4
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
3 из 4
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
4 из 4
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
1 из 4
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
2 из 4
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
3 из 4
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
4 из 4
«

"Одну из жемчужин Екатерининского дворца - Зубовский флигель - мы возвращаем в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. И первые посетители нового туристического маршрута смогут ознакомиться с новыми залами уже 25 декабря", - сообщил журналистам Миллер.

Личные апартаменты императрицы Екатерины II в Екатерининском дворце – шедевр эпохи классицизма конца XVIII века, созданный архитекторами Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги. В этих изысканных комнатах царят "простота со вкусом" – минимум позолоченной резьбы, богатых тканей и ковров. Утонченную красоту покоев создавали необычные для декора интерьеров материалы – синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала, фарфор. В число личных комнат Екатерины II входили Китайский и Купольный залы, Синий (Табакерка), Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты.
«

"Приглашаем увидеть интерьеры личных комнат, о которых Екатерина II писала, что ее новые комнаты превосходны и все из дворца бегают посмотреть на них и восхищаются, потому что ничего подобного в своей жизни не видели. Это своего рода энциклопедия жизни Екатерины, ее увлечений и пристрастий", - рассказала директор ГМЗ "Царское село" Ольга Таратынова.

© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
1 из 3
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
2 из 3
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село" Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
3 из 3
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
1 из 3
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
2 из 3
Личная комната Екатерины II после реставрации
© Фото предоставлено музеем-заповедником "Царское село"
3 из 3
В октябре 2023 года с Пекинской художественной компанией "Синьсинши" было подписано соглашение, в рамках которого специально для Царского Села будет выполнено 155 панно в традиционных техниках "куанцай" (панно полихромного резного лака или, как его называли в Европе, коромандельского лака) и "мяоцзинь" (чёрный лак с росписью золотым).
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что процесс реставрации сопровождала огромная научно-исследовательская работа. Специалисты музея тщательно изучали архивные документы, подбирали иконографию, исследовали сохранившиеся подлинные фрагменты декора. Полное восстановление Екатерининского дворца завершится в 2026 году после монтажа настенных лаковых панно в Китайском зале.
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Музейные маршруты РоссииЦарское СелоРоссияЕкатерина IIОльга Любимова
 
 
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