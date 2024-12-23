На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В понедельник воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу в понедельник объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины.
В 18.58 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черкасской, Днепропетровской, Волынской, Кировоградской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В 19.00 она распространилась на всю территорию Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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