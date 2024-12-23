https://ria.ru/20241223/tel-aviv-1990905206.html

Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон

Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон - РИА Новости, 23.12.2024

Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило, что в понедельник провело атаку на Тель-Авив и Ашкелон, применив РИА Новости, 23.12.2024

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ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило, что в понедельник провело атаку на Тель-Авив и Ашкелон, применив беспилотники нового типа "Яффо". "Проведены две военные операции против военных целей израильского врага на территории оккупированных Яффо (Тель-Авив) и Ашкелона. Операции проведены с использованием двух беспилотников типа "Яффо", цели успешно поражены", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Ранее хуситы грозили Израилю соразмерным ответом на удары по подконтрольной им йеменской территории. Источник в местных органах власти сообщил РИА Новости 21 декабря, что авиация США и Израиля нанесли новые удары по военным позициям хуситов в столице Сане, в том числе по штабу ракетных бригад на горе Аттон.

https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html

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в мире, тель-авив, ашкелон, израиль, ансар алла, йемен