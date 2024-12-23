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Священник пояснил, почему новая технология не влияет на позицию РПЦ по ЭКО - РИА Новости, 23.12.2024
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Религия
 
12:12 23.12.2024 (обновлено: 14:26 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tekhnologii-1990799903.html
Священник пояснил, почему новая технология не влияет на позицию РПЦ по ЭКО
Священник пояснил, почему новая технология не влияет на позицию РПЦ по ЭКО - РИА Новости, 23.12.2024
Священник пояснил, почему новая технология не влияет на позицию РПЦ по ЭКО
Новая технология в сфере экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда яйцеклетка созревает вне тела человека, не влияет на последующие действия по процедуре... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:12:00+03:00
2024-12-23T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Новая технология в сфере экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда яйцеклетка созревает вне тела человека, не влияет на последующие действия по процедуре ЭКО, поэтому скорее всего позиция Церкви по этой теме останется неизменной, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович. Ранее биотех-компания Gameto сообщила, что в Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне тела - роды прошли в клинике Санта-Исабель в Перу. Как отмечается, для технологии Fertilo используются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки в лабораторных условиях - этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО. "С точки зрения биоэтики с появлением этой технологии принципиально, думаю, нового ничего не произошло. Как мне кажется, это то же ЭКО, только теперь предооцит (несозревшая женская половая клетка) созревает не в теле матери, а в пробирке. А потом все "по-старому": ооцит, то есть яйцеклетку, оплодотворяют в пробирке, эмбрион помещают в тело матери, где он развивается. То есть это не искусственная матка, когда эмбрион развивается вне тела матери – такая технология по прогнозам, появится, скорее всего, не ранее, чем через 10 лет", - сказал отец Владимир Духович. Он отметил, что технология из Перу не сказывается на том, как медики далее проводят процедуру ЭКО, на ее протоколе, поэтому, по его мнению, "после появления этой технологии скорее всего все вопросы Церкви к ЭКО останутся прежними". "Эмбрион – это уже живой человек, живая душа. Поэтому Церковь считает неприемлемыми, не благословляет в ЭКО ряд действий: создание избыточных эмбрионов, которые потом замораживаются; генетический скрининг и последующий отбор самых жизнеспособных, благополучных, "хороших" эмбрионов, так как это фактически евгеника – расовая наука; уничтожение части эмбрионов - то есть убийство человека", - пояснил священник. Он добавил, что в Русской церкви пока еще идет дискуссия о том, можно ли благословлять те процедуры ЭКО, которые исключают упомянутые выше действия – "решение по этому вопросу пока не принято".
https://ria.ru/20241220/yarmarka-1990450708.html
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русская православная церковь, перу, религия
Религия, Русская православная церковь, Перу, Религия
Священник пояснил, почему новая технология не влияет на позицию РПЦ по ЭКО

Священник Духович: новая технология ЭКО вряд ли изменит позицию РПЦ по этой теме

© iStock.com / peakSTOCKВрач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / peakSTOCK
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Новая технология в сфере экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда яйцеклетка созревает вне тела человека, не влияет на последующие действия по процедуре ЭКО, поэтому скорее всего позиция Церкви по этой теме останется неизменной, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович.
Ранее биотех-компания Gameto сообщила, что в Перу родился первый в мире ребенок с применением технологии Fertilo, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне тела - роды прошли в клинике Санта-Исабель в Перу. Как отмечается, для технологии Fertilo используются молодые клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклетки в лабораторных условиях - этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО.
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"С точки зрения биоэтики с появлением этой технологии принципиально, думаю, нового ничего не произошло. Как мне кажется, это то же ЭКО, только теперь предооцит (несозревшая женская половая клетка) созревает не в теле матери, а в пробирке. А потом все "по-старому": ооцит, то есть яйцеклетку, оплодотворяют в пробирке, эмбрион помещают в тело матери, где он развивается. То есть это не искусственная матка, когда эмбрион развивается вне тела матери – такая технология по прогнозам, появится, скорее всего, не ранее, чем через 10 лет", - сказал отец Владимир Духович.
Он отметил, что технология из Перу не сказывается на том, как медики далее проводят процедуру ЭКО, на ее протоколе, поэтому, по его мнению, "после появления этой технологии скорее всего все вопросы Церкви к ЭКО останутся прежними".
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"Эмбрион – это уже живой человек, живая душа. Поэтому Церковь считает неприемлемыми, не благословляет в ЭКО ряд действий: создание избыточных эмбрионов, которые потом замораживаются; генетический скрининг и последующий отбор самых жизнеспособных, благополучных, "хороших" эмбрионов, так как это фактически евгеника – расовая наука; уничтожение части эмбрионов - то есть убийство человека", - пояснил священник.
Он добавил, что в Русской церкви пока еще идет дискуссия о том, можно ли благословлять те процедуры ЭКО, которые исключают упомянутые выше действия – "решение по этому вопросу пока не принято".
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