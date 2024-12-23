Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов
Tagesspiegel: генсек НАТО Рютте требует от Зеленского прекратить критику Шольца
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского прекратить критику канцлера Германии Олафа Шольца, пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«
"Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно", — приводят журналисты слова генсека альянса.
Как указали обозреватели, украинский политик в последнее время часто выражал свое недовольство немецким лидером из-за отказа поставлять дальнобойные ракеты Taurus и его звонка президенту России Владимиру Путину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.