https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов - РИА Новости, 23.12.2024

Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского прекратить критику канцлера Германии Олафа Шольца, пишет немецкое издание Tagesspiegel. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:19:00+03:00

2024-12-23T10:19:00+03:00

2024-12-23T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского прекратить критику канцлера Германии Олафа Шольца, пишет немецкое издание Tagesspiegel."Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно", — приводят журналисты слова генсека альянса.Как указали обозреватели, украинский политик в последнее время часто выражал свое недовольство немецким лидером из-за отказа поставлять дальнобойные ракеты Taurus и его звонка президенту России Владимиру Путину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

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