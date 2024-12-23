https://ria.ru/20241223/svo-1990876241.html
Ингушские депутаты отправили гуманитарный груз в зону СВО
Ингушские депутаты отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 23.12.2024
Ингушские депутаты отправили гуманитарный груз в зону СВО
Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили бойцам в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который, помимо прочего, вошли дизельные... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:25:00+03:00
2024-12-23T18:25:00+03:00
2024-12-23T19:23:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили бойцам в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который, помимо прочего, вошли дизельные генераторы, палатки, спальные мешки и продукты питания, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Депутаты Народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев приобрели для нужд участников специальной военной операции необходимые военные комплекты. Были закуплены десять дизельных генераторов и электрических обогревателей, 25 палаток, молельные коврики, дорожные сумки, спальные мешки, печка, бензогенераторы, теплые одеяла, подушки, постельное белье, посуда и продукты питания", - говорится в сообщении. Парламентарии отметили необходимость постоянного внимания и поддержки военнослужащих, которые защищают нашу страну на передовой.
https://ria.ru/20241223/svo-1990790446.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво
Ингушские депутаты отправили гуманитарный груз в зону СВО
Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили в зону СВО гуманитарный груз
НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии отправили бойцам в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который, помимо прочего, вошли дизельные генераторы, палатки, спальные мешки и продукты питания, сообщила пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты Народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев приобрели для нужд участников специальной военной операции необходимые военные комплекты. Были закуплены десять дизельных генераторов и электрических обогревателей, 25 палаток, молельные коврики, дорожные сумки, спальные мешки, печка, бензогенераторы, теплые одеяла, подушки, постельное белье, посуда и продукты питания", - говорится в сообщении.
Парламентарии отметили необходимость постоянного внимания и поддержки военнослужащих, которые защищают нашу страну на передовой.