https://ria.ru/20241223/svo-1990803168.html

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ

Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:26:00+03:00

2024-12-23T12:26:00+03:00

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специальная военная операция на украине

хмельницкая область

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.В понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.По данным Лебедева, по городу Староконстантинов была нансены серия ударов из трех частей."В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома. По свидетельству Сопротивления, даже утром было видно задымление в направлении технико-эксплуатационной части", - заявил Лебедев.По его данным, в последние дни именно там видели хвосты самолетов, однако определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - добавил он.По словам Лебедева, третий взрыв сопровождался долгой детонацией. После него к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, идет поквартирный обход СБУ.

https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html

https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html

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хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина