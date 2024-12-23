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В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 23.12.2024 (обновлено: 12:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990803168.html
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ
Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:26:00+03:00
2024-12-23T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.В понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.По данным Лебедева, по городу Староконстантинов была нансены серия ударов из трех частей."В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома. По свидетельству Сопротивления, даже утром было видно задымление в направлении технико-эксплуатационной части", - заявил Лебедев.По его данным, в последние дни именно там видели хвосты самолетов, однако определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - добавил он.По словам Лебедева, третий взрыв сопровождался долгой детонацией. После него к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, идет поквартирный обход СБУ.
https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html
https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html
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хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ

В подполье сообщили об ударе по складам и месту, которое часто посещают ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.
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По данным Лебедева, по городу Староконстантинов была нансены серия ударов из трех частей.
"В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома. По свидетельству Сопротивления, даже утром было видно задымление в направлении технико-эксплуатационной части", - заявил Лебедев.
По его данным, в последние дни именно там видели хвосты самолетов, однако определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - добавил он.
По словам Лебедева, третий взрыв сопровождался долгой детонацией. После него к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, идет поквартирный обход СБУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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