https://ria.ru/20241223/svo-1990803168.html
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ
Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:26:00+03:00
2024-12-23T12:26:00+03:00
2024-12-23T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Удары нанесены в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области, один пришелся по складам и месту, которое часто посещают военные ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.В понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.По данным Лебедева, по городу Староконстантинов была нансены серия ударов из трех частей."В 3:00 ночи 23 декабря агентура сопротивления зафиксировала мощный взрыв со стороны ж/д станции "Староконстантинов II", примыкающей к военному аэродрому. В 3:35 был слышен еще один взрыв со стороны аэродрома. По свидетельству Сопротивления, даже утром было видно задымление в направлении технико-эксплуатационной части", - заявил Лебедев.По его данным, в последние дни именно там видели хвосты самолетов, однако определить их принадлежность не удалось. "Третий удар случился в 4:45 утра. Взрыв был в стороне ж/д станции "Староконстантинов I", в месте расположении складов и кафе "Ты+Я", известном иностранными посетителями и их бандеровскими коллегами в высоком звании", - добавил он.По словам Лебедева, третий взрыв сопровождался долгой детонацией. После него к месту направилось много "скорых". Микрорайоны "Болгарский городок" и "Октябрьский городок" полностью перекрыты, идет поквартирный обход СБУ.
https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html
https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ
В подполье сообщили об ударе по складам и месту, которое часто посещают ВСУ