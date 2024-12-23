https://ria.ru/20241223/svo-1990790446.html

Нижегородцы направили подарки бойцам СВО

Нижегородцы направили подарки бойцам СВО - РИА Новости, 23.12.2024

Нижегородцы направили подарки бойцам СВО

Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:12:00+03:00

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надежные люди

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. Губернатор сообщил, что новогодние подарки уже вручают бойцам. "Термокружка хранит тепло, и горячий чай можно пить на позиции. Нижегородский иван-чай прилагается, а к нему - сормовский шоколад и городецкий пряник. С наступающим, герои! Ждём вас с Победой", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, подарки с родины везут в части, где служат нижегородцы, но количество гостинцев рассчитали так, чтобы досталось всем сослуживцам.

https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990411856.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин