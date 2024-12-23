https://ria.ru/20241223/svo-1990790446.html
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО - РИА Новости, 23.12.2024
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО
Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:12:00+03:00
2024-12-23T11:12:00+03:00
2024-12-23T11:13:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. Губернатор сообщил, что новогодние подарки уже вручают бойцам. "Термокружка хранит тепло, и горячий чай можно пить на позиции. Нижегородский иван-чай прилагается, а к нему - сормовский шоколад и городецкий пряник. С наступающим, герои! Ждём вас с Победой", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, подарки с родины везут в части, где служат нижегородцы, но количество гостинцев рассчитали так, чтобы досталось всем сослуживцам.
https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990411856.html
нижегородская область
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нижегородская область, глеб никитин
Надежные люди, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО
Нижегородцы направили новогодние подарки бойцам СВО