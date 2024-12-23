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Нижегородцы направили подарки бойцам СВО - РИА Новости, 23.12.2024
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Надежные люди
 
11:12 23.12.2024 (обновлено: 11:13 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990790446.html
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО - РИА Новости, 23.12.2024
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО
Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:12:00+03:00
2024-12-23T11:13:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. Губернатор сообщил, что новогодние подарки уже вручают бойцам. "Термокружка хранит тепло, и горячий чай можно пить на позиции. Нижегородский иван-чай прилагается, а к нему - сормовский шоколад и городецкий пряник. С наступающим, герои! Ждём вас с Победой", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, подарки с родины везут в части, где служат нижегородцы, но количество гостинцев рассчитали так, чтобы досталось всем сослуживцам.
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нижегородская область
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нижегородская область, глеб никитин
Надежные люди, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородцы направили подарки бойцам СВО

Нижегородцы направили новогодние подарки бойцам СВО

© Фото : Глеб Никитин/TelegramНижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам СВО
Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Нижегородская область направила сладкие подарки и термокружки в подарок на Новый год участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор сообщил, что новогодние подарки уже вручают бойцам.
"Термокружка хранит тепло, и горячий чай можно пить на позиции. Нижегородский иван-чай прилагается, а к нему - сормовский шоколад и городецкий пряник. С наступающим, герои! Ждём вас с Победой", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, подарки с родины везут в части, где служат нижегородцы, но количество гостинцев рассчитали так, чтобы досталось всем сослуживцам.
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Надежные людиНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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