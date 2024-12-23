https://ria.ru/20241223/starmer-1990789269.html

На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России

На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России - РИА Новости, 23.12.2024

На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил свое недоумение из-за попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера начать открытый конфликт с Россией РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T11:07:00+03:00

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великобритания

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чей боуз

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил свое недоумение из-за попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера начать открытый конфликт с Россией на фоне внутренних проблем в своей стране."Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) хочет, чтобы вы воевали против России. Не против инфляции, неэффективной сферы обслуживания, преступности, наркомании, массовой иммиграции или краха британского общества, а против России", – выразил недоумение он.Боуз также отметил, что Россия отличается от стран, с которыми у Великобритании в прошлом были военные противостояния, таких как Аргентина, Ирак и Афганистан.В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву.В ноябре глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

https://ria.ru/20241217/starmer-1989737875.html

https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html

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