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На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/starmer-1990789269.html
На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России
На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России - РИА Новости, 23.12.2024
На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил свое недоумение из-за попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера начать открытый конфликт с Россией РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:07:00+03:00
2024-12-23T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
кир стармер
чей боуз
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил свое недоумение из-за попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера начать открытый конфликт с Россией на фоне внутренних проблем в своей стране."Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) хочет, чтобы вы воевали против России. Не против инфляции, неэффективной сферы обслуживания, преступности, наркомании, массовой иммиграции или краха британского общества, а против России", – выразил недоумение он.Боуз также отметил, что Россия отличается от стран, с которыми у Великобритании в прошлом были военные противостояния, таких как Аргентина, Ирак и Афганистан.В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву.В ноябре глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
https://ria.ru/20241217/starmer-1989737875.html
https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html
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в мире, россия, великобритания, кир стармер, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Чей Боуз
На Западе резко высказались о планах Стармера из-за России

Журналист Боуз удивился желанию Стармера воевать против России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил свое недоумение из-за попыток премьер-министра Великобритании Кира Стармера начать открытый конфликт с Россией на фоне внутренних проблем в своей стране.
"Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. – Прим. ред.) хочет, чтобы вы воевали против России. Не против инфляции, неэффективной сферы обслуживания, преступности, наркомании, массовой иммиграции или краха британского общества, а против России", – выразил недоумение он.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Боуз также отметил, что Россия отличается от стран, с которыми у Великобритании в прошлом были военные противостояния, таких как Аргентина, Ирак и Афганистан.
В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву.
В ноябре глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
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27 ноября, 01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияКир СтармерЧей Боуз
 
 
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