https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990850198.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:11:00+03:00

2024-12-23T17:11:00+03:00

2024-12-23T17:11:00+03:00

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 декабря 2024 годЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Сторожевое в ДНР. Кроме того, отбили 22 контратаки ВСУ на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. Поражены 143 района скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 14 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 300 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 1504 реактивных системы залпового огня, 19 961 танк и другие бронемашины, 19 953 орудия полевой артиллерии и 29 452 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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