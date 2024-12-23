https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990763267.html

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:15:00+03:00

2024-12-23T05:15:00+03:00

2024-12-23T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-35м

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Осуществляя авиационную поддержку подразделений группировки "Север", летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20241222/podvig-1990670747.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м