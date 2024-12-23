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В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990763267.html
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:15:00+03:00
2024-12-23T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-35м
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Осуществляя авиационную поддержку подразделений группировки "Север", летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в российском военном ведомстве.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Осуществляя авиационную поддержку подразделений группировки "Север", летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в российском военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-35М
 
 
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