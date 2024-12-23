https://ria.ru/20241223/soskin-1990843474.html

"Страну ждет крах". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада

"Страну ждет крах". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада - РИА Новости, 23.12.2024

"Страну ждет крах". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по Украине показывают, что страну ждет мрачное будущее, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:39:00+03:00

2024-12-23T15:39:00+03:00

2024-12-23T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по Украине показывают, что страну ждет мрачное будущее, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."То, что дал МВФ, означает, что страну ждет крах, абсолютный крах. Это означает, что данная власть - Зеленского, Шмыгаля, вот этих слуг народа, Стефанчука, вот этого Верховного Совета <…> деградация ее будет усиливаться. Она ничего сделать не сможет", - сказал он.Соскин добавил, что Украина не сможет победить Россию в открытом столкновении, а продолжение боевых действий уничтожают политические и экономические структуры страны.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990543445.html

https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html

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украина, россия, киев, мвф, в мире