В США назвали маловероятным достижение нового соглашения с Россией по СНВ
Кимбалл: США и РФ вряд ли заключат новое соглашение взамен ДСНВ до его истечения
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил РИА Новости, что считает маловероятным достижение США и Россией нового официального соглашения взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года.
"На данный момент наиболее практично и вероятно, что мы можем увидеть прогресс в контроле над ядерным оружием через дальнейшие двусторонние переговоры между Белым домом и Кремлем. Переговоры о новом, официальном рамочном соглашении между двумя странами будут сложными и затратными по времени, и очень маловероятно, что они будут завершены до 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия СНВ-III", - сообщил он агентству.
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При этом, как отметил глава ассоциации, избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут договориться о том, что ни одна из сторон не увеличивает количество размещенных стратегических ядерных боеголовок, которое установлено действующим договором.
"Подобную сделку можно было бы отслеживать с достаточной степенью уверенности с помощью национальных технических средств разведки каждой из сторон, а это позволило бы выиграть время для начала официальных переговоров по более всеобъемлющему и прочному рамочному соглашению", - указал Кимбалл.
Он выразил уверенность, что подобное соглашение Путина и Трампа позволит оказать влияние на другие страны, включая Великобританию, Китай и Францию, чтобы они прекратили наращивать свои ядерные арсеналы, а также чтобы Пекин согласился наложить запрет на производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия.
Ранее в декабре заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер допустил, что у будущей администрации Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года.
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Как следовало из опубликованного в ноябре доклада Пентагона, Соединенные Штаты намерены соблюдать ключевые ограничения в рамках ДСНВ на протяжении его действия, если Россия также продолжит выполнять его условия. В документе указывалось, что Вашингтон готов к новым соглашениям по контролю над вооружениями, но такие договоренности возможны "только при наличии партнеров, готовых снижать риски и понимающих важность регулирования соперничества, вместо перехода к неконтролируемой конкуренции".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
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