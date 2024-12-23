https://ria.ru/20241223/sobyanin-1990850718.html
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании - РИА Новости, 23.12.2024
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:12:00+03:00
2024-12-23T16:12:00+03:00
2024-12-23T16:22:00+03:00
московская городская дума
сергей собянин
политика
москва
алексей шапошников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.В понедельник в ходе заседания комиссии по организации работы думы обсуждались вопросы, которые будут рассмотрены на пленарном заседании МГД в среду."Вопрос номер семь, коллеги, об отчете мэра Москвы, о результатах деятельности правительства Москвы. Вопрос готов к рассмотрению. Напоминаю, что у нас это традиционная процедура, будет выступление мэра. Вопросы от депутатских объединений, по три вопроса от депутатского объединения, заключительное слово и голосование. Вопрос к рассмотрению также готов. Напомню, что отчет об исполнении мэра, выступление мэра начнется в 13.00", - сказал Шапошников в ходе заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, сергей собянин, политика, москва, алексей шапошников
Московская городская дума, Сергей Собянин, Политика, Москва, Алексей Шапошников
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании
Собянин выступил с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании 25 декабря