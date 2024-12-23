https://ria.ru/20241223/sobyanin-1990850718.html

Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании

Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании - РИА Новости, 23.12.2024

Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:12:00+03:00

2024-12-23T16:12:00+03:00

2024-12-23T16:22:00+03:00

московская городская дума

сергей собянин

политика

москва

алексей шапошников

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.В понедельник в ходе заседания комиссии по организации работы думы обсуждались вопросы, которые будут рассмотрены на пленарном заседании МГД в среду."Вопрос номер семь, коллеги, об отчете мэра Москвы, о результатах деятельности правительства Москвы. Вопрос готов к рассмотрению. Напоминаю, что у нас это традиционная процедура, будет выступление мэра. Вопросы от депутатских объединений, по три вопроса от депутатского объединения, заключительное слово и голосование. Вопрос к рассмотрению также готов. Напомню, что отчет об исполнении мэра, выступление мэра начнется в 13.00", - сказал Шапошников в ходе заседания.

https://ria.ru/20241218/moskva-1989785841.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская городская дума, сергей собянин, политика, москва, алексей шапошников