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Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании - РИА Новости, 23.12.2024
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16:12 23.12.2024 (обновлено: 16:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/sobyanin-1990850718.html
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании - РИА Новости, 23.12.2024
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:12:00+03:00
2024-12-23T16:22:00+03:00
московская городская дума
сергей собянин
политика
москва
алексей шапошников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.В понедельник в ходе заседания комиссии по организации работы думы обсуждались вопросы, которые будут рассмотрены на пленарном заседании МГД в среду."Вопрос номер семь, коллеги, об отчете мэра Москвы, о результатах деятельности правительства Москвы. Вопрос готов к рассмотрению. Напоминаю, что у нас это традиционная процедура, будет выступление мэра. Вопросы от депутатских объединений, по три вопроса от депутатского объединения, заключительное слово и голосование. Вопрос к рассмотрению также готов. Напомню, что отчет об исполнении мэра, выступление мэра начнется в 13.00", - сказал Шапошников в ходе заседания.
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московская городская дума, сергей собянин, политика, москва, алексей шапошников
Московская городская дума, Сергей Собянин, Политика, Москва, Алексей Шапошников
Собянин отчитается перед Мосгордумой на пленарном заседании

Собянин выступил с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании 25 декабря

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, в 13.00, выступит с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
В понедельник в ходе заседания комиссии по организации работы думы обсуждались вопросы, которые будут рассмотрены на пленарном заседании МГД в среду.
«
"Вопрос номер семь, коллеги, об отчете мэра Москвы, о результатах деятельности правительства Москвы. Вопрос готов к рассмотрению. Напоминаю, что у нас это традиционная процедура, будет выступление мэра. Вопросы от депутатских объединений, по три вопроса от депутатского объединения, заключительное слово и голосование. Вопрос к рассмотрению также готов. Напомню, что отчет об исполнении мэра, выступление мэра начнется в 13.00", - сказал Шапошников в ходе заседания.
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