Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990876750.html
Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным
Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024
Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным
Представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросит премьер-министра Роберта Фицо предоставить... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:26:00+03:00
2024-12-23T18:26:00+03:00
украина
словакия
россия
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990733938_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_a9250759018a8ead50ca3a3f356b46b5.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросит премьер-министра Роберта Фицо предоставить информацию о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "KDH будет требовать, чтобы глава правительства пришел в парламент и отвечал перед пленумом за свое посещение Кремля", - говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", которая также представлена в парламенте, Михал Шимечка согласен с тем, что премьер должен представить депутатам подробную информацию о переговорах с Путиным. "Премьер, как минимум, должен был бы ответить перед парламентом, поскольку его полномочия идут от парламента и от людей, поэтому он должен был бы объяснить, что это означает", - сказал Шимечка на пресс-конференции в понедельник. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Премьер Словакии ранее также пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. По словам Фицо, остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к подорожанию этого сырья. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Остро для Словакии стоит вопрос не только транзита газа через Украину, но и российской нефти. НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба", зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину, а остановка транзита российской нефти через Украину в Словакию привела бы к перебоям в работе этого завода. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html
https://ria.ru/20241223/fitso-1990857015.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990733938_436:0:3165:2047_1920x0_80_0_0_3ff54f6381b4569785e413e8d25b0bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, в мире
Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, В мире
Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным

Оппозиция Словакии попросит Фицо предоставить сведения о переговорах с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросит премьер-министра Роберта Фицо предоставить информацию о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"KDH будет требовать, чтобы глава правительства пришел в парламент и отвечал перед пленумом за свое посещение Кремля", - говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
22 декабря, 23:55
Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", которая также представлена в парламенте, Михал Шимечка согласен с тем, что премьер должен представить депутатам подробную информацию о переговорах с Путиным.
"Премьер, как минимум, должен был бы ответить перед парламентом, поскольку его полномочия идут от парламента и от людей, поэтому он должен был бы объяснить, что это означает", - сказал Шимечка на пресс-конференции в понедельник.
Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Премьер Словакии ранее также пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. По словам Фицо, остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к подорожанию этого сырья.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Зеленский устроил истерику из-за визита Фицо в Москву
Вчера, 15:32
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
Остро для Словакии стоит вопрос не только транзита газа через Украину, но и российской нефти. НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба", зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину, а остановка транзита российской нефти через Украину в Словакию привела бы к перебоям в работе этого завода.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Президент Словакии прокомментировал переговоры Фицо с Путиным
Вчера, 16:55
 
УкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала