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Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным

Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024

Оппозиция Словакии попросит Фицо рассказать о переговорах с Путиным

Представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросит премьер-министра Роберта Фицо предоставить... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:26:00+03:00

2024-12-23T18:26:00+03:00

2024-12-23T18:26:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Представленная в парламенте Словакии оппозиционная партия "Христианско-демократическое движение" (KDH) попросит премьер-министра Роберта Фицо предоставить информацию о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "KDH будет требовать, чтобы глава правительства пришел в парламент и отвечал перед пленумом за свое посещение Кремля", - говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", которая также представлена в парламенте, Михал Шимечка согласен с тем, что премьер должен представить депутатам подробную информацию о переговорах с Путиным. "Премьер, как минимум, должен был бы ответить перед парламентом, поскольку его полномочия идут от парламента и от людей, поэтому он должен был бы объяснить, что это означает", - сказал Шимечка на пресс-конференции в понедельник. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Премьер Словакии ранее также пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. По словам Фицо, остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к подорожанию этого сырья. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Остро для Словакии стоит вопрос не только транзита газа через Украину, но и российской нефти. НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба", зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину, а остановка транзита российской нефти через Украину в Словакию привела бы к перебоям в работе этого завода. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html

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