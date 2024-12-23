https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756089.html

Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"

Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому" - РИА Новости, 23.12.2024

Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому". РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T01:31:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому"."Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог", — написал Блага в своем Telegram-канале, комментируя визит Фицо в Москву. Блага отметил, что в Словакии многие симпатизируют России."Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат. Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе". "Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — добавил Блага. Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20241223/premer-1990754935.html

https://ria.ru/20241223/putin-1990753229.html

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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков