Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 23.12.2024 (обновлено: 11:18 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756089.html
Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"
Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому" - РИА Новости, 23.12.2024
Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому". РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T01:31:00+03:00
2024-12-23T11:18:00+03:00
в мире
словакия
россия
москва
роберт фицо
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734927_0:300:3106:2047_1920x0_80_0_0_83a54e12b209ccf7a442d79a74031cda.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому"."Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог", — написал Блага в своем Telegram-канале, комментируя визит Фицо в Москву. Блага отметил, что в Словакии многие симпатизируют России."Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат. Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе". "Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — добавил Блага. Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20241223/premer-1990754935.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990753229.html
https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html
словакия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734927_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_573be86241a3bc8c1d17cc63a46d3464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"

Евродепутат от Словакии Блага назвал визит Фицо в Россию пощечиной Зеленскому

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву "пощечиной Зеленскому".
"Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог", — написал Блага в своем Telegram-канале, комментируя визит Фицо в Москву.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо
00:57
Блага отметил, что в Словакии многие симпатизируют России.
"Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии", — добавил евродепутат.
Блага подчеркнул, что Фицо борется за национальные интересы Словакии и в России, даже "против воли подстрекателей войны в Брюсселе".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо
00:22
"Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой", — добавил Блага.
Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Фицо связал свой визит в Москву со словами Зеленского
Вчера, 23:55
 
В миреСловакияРоссияМоскваРоберт ФицоВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала