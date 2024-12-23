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В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России - РИА Новости, 23.12.2024
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14:50 23.12.2024 (обновлено: 17:12 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России - РИА Новости, 23.12.2024
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России
В Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Юрай Држик. "На сегодня 361 тысяча подписей. Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили. Но сбор подписей будет продолжаться, пока не перебьет границу 600 с лишним тысяч, чтобы вообще никак никто никогда не мог придраться ко всем подписям, которые там есть. Сбор идет дальше", — сказал собеседник агентства. По его словам, планируется в январе передать собранные подписи главе государства. "Чтобы он мог отдать &lt;...&gt; на конституционную проверку и сказать, что начинается референдум, будет тогда-то с таким-то вопросом. Вопрос должен быть один: "Согласны ли вы с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций?" Примерная формулировка. Точная будет установлена после того, как со всеми бланками передадут президенту", — подчеркнул Држик. Ранее о проведении сбора подписей сообщал РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стала усталость населения от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры. Активисты считают, что антироссийские санкции на практике наносят ущерб самой Словакии.Согласно местному законодательству, для проведения референдума в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Евросоюз с февраля 2022 года ввел 15 пакетов санкций против России, ее населения и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физические лица дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.Как отмечал президент Владимир Путин, западные оппоненты предполагали, что с помощью рестрикций нанесут сокрушительный удар, от которого Москва не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов глобальной экономики. Тем не менее Россия нужна миру — и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить, указал он.
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россия, словакия, москва, владимир путин, в мире
Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, В мире
В Словакии более 360 тысяч человек поддержали отмену санкций против России

В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену санкций против России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРезиденция президента Словакии в Братиславе
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Резиденция президента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Юрай Држик.
"На сегодня 361 тысяча подписей. Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили. Но сбор подписей будет продолжаться, пока не перебьет границу 600 с лишним тысяч, чтобы вообще никак никто никогда не мог придраться ко всем подписям, которые там есть. Сбор идет дальше", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, планируется в январе передать собранные подписи главе государства.
"Чтобы он мог отдать <...> на конституционную проверку и сказать, что начинается референдум, будет тогда-то с таким-то вопросом. Вопрос должен быть один: "Согласны ли вы с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций?" Примерная формулировка. Точная будет установлена после того, как со всеми бланками передадут президенту", — подчеркнул Држик.
Ранее о проведении сбора подписей сообщал РИА Новости председатель гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стала усталость населения от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры. Активисты считают, что антироссийские санкции на практике наносят ущерб самой Словакии.
Согласно местному законодательству, для проведения референдума в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
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Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
Как отмечал президент Владимир Путин, западные оппоненты предполагали, что с помощью рестрикций нанесут сокрушительный удар, от которого Москва не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов глобальной экономики. Тем не менее Россия нужна миру — и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить, указал он.
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