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На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны

На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны - РИА Новости, 23.12.2024

На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны

Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей, сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей, сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса. "Отличные новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах официально открыты. Подготовлены трассы, которые подойдут как для новичков, так и для опытных лыжников. Все сделано с заботой о вашем комфорте и безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что для тех, кто хочет научиться кататься или улучшить свои навыки, работает горнолыжная школа.

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