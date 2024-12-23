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На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны - РИА Новости, 23.12.2024
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20:00 23.12.2024 (обновлено: 20:01 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/sklony-1990898438.html
На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны
На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны - РИА Новости, 23.12.2024
На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны
Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей, сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса. РИА Новости, 23.12.2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей, сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса. "Отличные новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах официально открыты. Подготовлены трассы, которые подойдут как для новичков, так и для опытных лыжников. Все сделано с заботой о вашем комфорте и безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что для тех, кто хочет научиться кататься или улучшить свои навыки, работает горнолыжная школа.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
На Воробьевых горах в Москве открыли горнолыжные склоны

Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛыжи
Лыжи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах в Москве открылись для посетителей, сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса.
"Отличные новости. Горнолыжные склоны на Воробьевых горах официально открыты. Подготовлены трассы, которые подойдут как для новичков, так и для опытных лыжников. Все сделано с заботой о вашем комфорте и безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тех, кто хочет научиться кататься или улучшить свои навыки, работает горнолыжная школа.
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