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Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2" - РИА Новости, 23.12.2024
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07:03 23.12.2024 (обновлено: 07:04 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990766143.html
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2" - РИА Новости, 23.12.2024
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"
Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии продвигается "довольно быстро", однако потребуется обсуждение изменений в её стоимости, заявил в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:03:00+03:00
2024-12-23T07:04:00+03:00
венгрия
петер сийярто
санкции в отношении россии
в мире
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ООН, 23 дек — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии продвигается "довольно быстро", однако потребуется обсуждение изменений в её стоимости, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения", — отметил он. Сийярто подчеркнул, что подобные изменения бюджета являются стандартной практикой при строительстве АЭС. "Мы должны провести переговоры по этому поводу", — добавил глава венгерского МИД.
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990765468.html
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венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, В мире
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"

Сийярто: строительство АЭС "Пакш — 2" идёт быстро, но требует обсуждения бюджета

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 23 дек — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии продвигается "довольно быстро", однако потребуется обсуждение изменений в её стоимости, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения", — отметил он.
Сийярто подчеркнул, что подобные изменения бюджета являются стандартной практикой при строительстве АЭС. "Мы должны провести переговоры по этому поводу", — добавил глава венгерского МИД.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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ВенгрияПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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