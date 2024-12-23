https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990766143.html

Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"

Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2" - РИА Новости, 23.12.2024

Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"

Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии продвигается "довольно быстро", однако потребуется обсуждение изменений в её стоимости, заявил в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:03:00+03:00

2024-12-23T07:03:00+03:00

2024-12-23T07:04:00+03:00

венгрия

петер сийярто

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981145658_193:0:2945:1548_1920x0_80_0_0_0177d65b8b1dc7d2641aebe4bd94f955.jpg

ООН, 23 дек — РИА Новости. Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии продвигается "довольно быстро", однако потребуется обсуждение изменений в её стоимости, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения", — отметил он. Сийярто подчеркнул, что подобные изменения бюджета являются стандартной практикой при строительстве АЭС. "Мы должны провести переговоры по этому поводу", — добавил глава венгерского МИД.

https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990765468.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, петер сийярто, санкции в отношении россии, в мире