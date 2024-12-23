https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990765468.html

Сийярто прокомментировал энергосотрудничество России и Венгрии

Сийярто прокомментировал энергосотрудничество России и Венгрии - РИА Новости, 23.12.2024

Сийярто прокомментировал энергосотрудничество России и Венгрии

Россия остается надежным партнером в области поставок энергоресурсов, Венгрия не намерена пересматривать это сотрудничество в отсутствие более выгодного... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T06:19:00+03:00

2024-12-23T06:19:00+03:00

2024-12-23T06:19:00+03:00

венгрия

россия

петер сийярто

санкции в отношении россии

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ООН, 23 дек — РИА Новости. Россия остается надежным партнером в области поставок энергоресурсов, Венгрия не намерена пересматривать это сотрудничество в отсутствие более выгодного предложения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. "Россия является для нас надежным партнером в вопросах энергоснабжения, и это факт. В таких серьезных вопросах, как энергетическая безопасность, вы меняете надежный источник только в случае, если получаете более выгодное предложение. У нас его нет, нам не предложили ничего ни более надежного, ни более дешевого. Так почему мы должны отказываться от нашего сотрудничества с Россией?" — заявил Сийярто. Министр подчеркнул, что энергетика — это вопрос физической инфраструктуры, а не политических решений. "Если есть трубопровод, вы можете купить газ или нефть. Если его нет, это просто мечта. Если вы отказываетесь от российских энергоисточников, оставшаяся инфраструктура просто не способна обеспечить Венгрию. Это не политический вопрос, если у трубопровода есть определенная пропускная способность, и никакие заявления этого не изменят", — добавил глава МИД Венгрии.

https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html

https://ria.ru/20241222/neft-1990716938.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии