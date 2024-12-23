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Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном - РИА Новости, 23.12.2024
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05:06 23.12.2024 (обновлено: 09:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990762840.html
Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном
Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном - РИА Новости, 23.12.2024
Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном
Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:06:00+03:00
2024-12-23T09:22:00+03:00
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виктор орбан
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петер сийярто
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. &quot;Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично&quot;, – сказал он.Как отметил Сийярто, Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ".
https://ria.ru/20241223/vengriya-1990760963.html
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венгрия, украина, россия, в мире, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто
Венгрия, Украина, Россия, В мире, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Сийярто: Украина не дала конкретных причин отказа звонка Орбана и Зеленского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично", – сказал он.

Как отметил Сийярто, Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
04:12
 
ВенгрияУкраинаРоссияВ миреВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер Сийярто
 
 
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