https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990762840.html

Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном - РИА Новости, 23.12.2024

Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от разговора с Орбаном

Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:06:00+03:00

2024-12-23T05:06:00+03:00

2024-12-23T09:22:00+03:00

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петер сийярто

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ООН, 23 дек – РИА Новости. Украина не смогла дать никаких "конкретных объяснений", почему отказала в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично", – сказал он.Как отметил Сийярто, Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис.Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ".

https://ria.ru/20241223/vengriya-1990760963.html

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венгрия, украина, россия, в мире, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто