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СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК - РИА Новости, 23.12.2024
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09:58 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК
США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:58:00+03:00
2024-12-23T09:58:00+03:00
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башар асад
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета Star. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что "настало время" нейтрализовать все террористические организации в Сирии. "Так называемый союзник (Турции - ред.) США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, загнанной в угол в Сирии", - пишет издание. Газета уточняет, что в воскресенье в Хасаке приземлились два военных грузовых самолета США. "Военное оборудование и припасы, прибывшие на грузовых самолетах, были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков", - пишет Star. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
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в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК

Star: США направили в Сирию военное оборудование и припасы для боевиков РПК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета Star.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что "настало время" нейтрализовать все террористические организации в Сирии.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
15 декабря, 06:23
"Так называемый союзник (Турции - ред.) США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, загнанной в угол в Сирии", - пишет издание.
Газета уточняет, что в воскресенье в Хасаке приземлились два военных грузовых самолета США.
"Военное оборудование и припасы, прибывшие на грузовых самолетах, были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков", - пишет Star.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря, 08:00
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США
12 декабря, 10:46
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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