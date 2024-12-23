СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК
Star: США направили в Сирию военное оборудование и припасы для боевиков РПК
Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета Star.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что "настало время" нейтрализовать все террористические организации в Сирии.
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"Так называемый союзник (Турции - ред.) США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, загнанной в угол в Сирии", - пишет издание.
Газета уточняет, что в воскресенье в Хасаке приземлились два военных грузовых самолета США.
"Военное оборудование и припасы, прибывшие на грузовых самолетах, были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков", - пишет Star.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.