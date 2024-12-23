https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html

СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК

СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК - РИА Новости, 23.12.2024

СМИ: США направили в Сирию военное оборудование для боевиков РПК

США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:58:00+03:00

2024-12-23T09:58:00+03:00

2024-12-23T09:58:00+03:00

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АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. США направили военное оборудование и припасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в понедельник турецкая газета Star. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что "настало время" нейтрализовать все террористические организации в Сирии. "Так называемый союзник (Турции - ред.) США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, загнанной в угол в Сирии", - пишет издание. Газета уточняет, что в воскресенье в Хасаке приземлились два военных грузовых самолета США. "Военное оборудование и припасы, прибывшие на грузовых самолетах, были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков", - пишет Star. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024