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В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов - РИА Новости, 23.12.2024
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20:33 23.12.2024 (обновлено: 20:39 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/shveytsariya-1990902006.html
В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов
В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов - РИА Новости, 23.12.2024
В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов
Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее... РИА Новости, 23.12.2024
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2024-12-23T20:39:00+03:00
россия
швейцария
владимир путин
евросоюз
нато
центральный банк рф (цб рф)
в мире
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости. Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее обновление этих цифр, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи. Ранее в понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии. "По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям", - сказала она. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241223/aktivy-1990900560.html
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россия, швейцария, владимир путин, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии, берн (город)
Россия, Швейцария, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Санкции в отношении России, Берн (город)
В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов

Швейцария заморозила 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций против России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости. Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее обновление этих цифр, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.
Ранее в понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Минэкономики Швейцарии рассказало о замороженных российских активах
Вчера, 20:18
"По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям", - сказала она.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах
20 декабря, 09:54
 
РоссияШвейцарияВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреСанкции в отношении РоссииБерн (город)
 
 
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